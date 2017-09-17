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17 Eylül 2017 14:51

Haluk Alıcık, Adnan Menderes’i yad etti

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, rahmetli Başbakan Adnan Menderes’in ölüm yıl dönümünde rahmetle yâd etti.

Haluk Alıcık, Adnan Menderes’i yad etti

17 Eylül 2017 14:51


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Aydın’a ve ülkemize yaptığı hizmetlerden dolayı merhum Başbakanımız Adnan Menderes’e minnet duygularımı ifade ediyor, Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.


Başkan Alıcık merhum Menderes ve arkadaşlarının Türkiye’nin kalkınmasına ve Türk demokrasisine sağladıkları katkılar ile ilelebet hayırla anılacağını söyledi. Başkan Haluk Alıcık rahmetli Başbakan Adnan Menderes’in ölüm yıldönümü nedeni ile yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin kalkınmasına, demokrasimize eşsiz katkılar sağlayan, Aydınımızın bağrından çıkmış, büyük devlet adamı Adnan Menderes’in 17 Eylül günü idam edilmesi Türk demokrasi tarihine telafisi mümkün olmayan bir yara açmıştır. Rahmetli Adnan Menderes’in hatıralarını saygıyla anıyor ve bu elim hadisenin Türk Demokrasi tarihine ders olmasını diliyorum. İnanıyorum ki, merhum Menderes ve arkadaşlarının Türkiye’nin kalkınmasına ve Türk demokrasisine sağladıkları katkılar ilelebet hayırla hatırlanacaktır. Bu duygular ile Aydın’a ve ülkemize yaptığı hizmetlerden dolayı memleket sevdalısı, demokrasi şehidimiz merhum Başbakanımız Adnan Menderes’i yad ediyor onun şahsında Cenab-ı Allah’tan tüm şehitlerimize mağfiret niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.




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