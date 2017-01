Haluk Alıcık, Gazetecilerle akşam yemeğinde buluştu

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile düzenlediği yemekte basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık her yıl geleneksel olarak düzenlendiği Çalışan Gazeteciler günü yemeğinde Nazilli ve Aydın’da görev yapan basın çalışanları ile buluştu. Kuyucak’ta bulunan bir restoranda düzenlenen yemeğe Başkan Haluk Alıcık başta olmak üzere Başkan Yardımcıları İbrahim Özkan, Ender Vardar, Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir, AGC Aydın Şube Başkanı Semra Şener, ABGC Başkan Yardımcısı Cem Ulucan, AGC Nazilli Şube Başkanı Metin Özden, Nazilli gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertan Çetiner, Nazilli ve Aydın’da görev yapan basın çalışanları ve belediye basın birimi katıldı.



Yemekte basın mensupları ile tek tek ilgilenen Başkan Alıcık Basının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu ifade ederek , “ Her vatandaşımızın doğru kaynaktan güvenilir bilgi alması en doğal hakkı. Tüm kamuoyunu bilgilendirici aydınlatıcı görsel ve yazılı bilgiler veriyorsunuz. Siz değerli Basın mensuplarının gösterdiği çalışmalarla ilçemizi, kamuoyuna daha iyi yansıtıyor ve tanıtıyoruz. Bu kapsamda en büyük görevin sizlere düştüğü aşina. Her birinizin zor şartlar altında çalıştığınızın farkında olarak görevinizde başarılar diliyorum. Hepinizin çalışan gazeteciler gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.



Başkan Alıcık daha sonra AGC Aydın Şube Başkanı Semra Şener, AGC Nazilli Şube Başkanı Metin Özden ve Nazilli gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertan Çetiner’e birer buket çiçek takdim ederek görevlerinde başarılar diledi.