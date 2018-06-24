Haluk Alıcık; “Nazilli’nin bütününün belediye başkanı olduk”

Bunu da hareketlerimizle, davranışlarımızla, yaşamımızla kanıtladık” dedi.

Nazilli Belediyesi’nin katkılarıyla yapımına başlanan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Eğrek Mahallesi’nde düzenlenen temel atma törenine, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Derneği Başkanı Memet Akyüz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Karagöz, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar, AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Bekir Kuvvet Erim, CHP Nazilli İlçe Başkanı Ali Deveci, CHP Aydın milletvekili adayları Süleyman Bülbül, Özlem Burcu Ugan, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Alevi Kültür Derneği Başkanı Veysel Açığ, Belediye Başkan Yardımcıları, HDP Nazilli İlçe Başkanı Sinan Çakmak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Desteklerinden dolayı Alıcık’a teşekkür eden Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Derneği Başkanı Memet Akyüz, “Asırlardır Anadolu da ve farklı coğrafyalarda hoş görünün aydınlanmanın ve evrensel değerlerin mayası olan Alevi Bektaşi kültür ve inancının yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımız devam etmektedir. Her zaman Cumhuriyetten, demokrasiden, ülkenin bölünmez bütünlüğünden, hukukun üstünlüğünden, eşitlikten, halkların kardeşliğinden yana olmaya devam edeceğiz. Bu güzel vatanda kardeşçe yaşamak istiyoruz. Bu anlamda cem evlerimizin de ibadethane statüsü kazanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Törende konuşan Alıcık, “Biz Nazilli Belediyesi olarak Nazillimizin bütününün belediye başkanı olmaya çalıştık. Bunu da hareketlerimizle, davranışlarımızla ve yaşamımızla kanıtladık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimizin. Biz istiyoruz ki Atatürk’ün emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilen Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi, kültür merkezi, aşevi, konferans salonu ve konukevi olarak da kullanılabilecek.