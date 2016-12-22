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22 Aralık 2016 17:29

Hamza Hamzaoğlu’ndan zemin tepkisi

Hamza Hamzaoğlu’ndan zemin tepkisi

22 Aralık 2016 17:29

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Aydın’daki kötü zemine tepki göstererek; "Maalesef böyle bir sahada oynamak zorunda kaldık" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu’nda Aydınspor 1923’ün Bursaspor’u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından her iki teknik direktör karşılaşmayı değerlendirdi.
Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, sahadaki zemine değinmek istemediğini belirterek, ”Maalesef böyle bir sahada oynamak zorunda kaldık. Futbolcularıma sahaya göre oynamak gerektiğini söylemiştim, mücadele etmek lazımdı. İlk yarıda bunu çok gösteremedik, gördüğümüz kırmızı kartla 10 kişi kaldık. Rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı. İkinci devrenin başında kaybetmeyi bile göz önüne alarak risk aldık. Başka şeyleri kazanmayı planladık, onları da kazandığımızı düşündük. Mücadele ruhu, takım ruhu, savaşçı bir ruh kazandık. İkinci yarı 9 kişi maçı çevirmek için gayret gösterdik ama hem rakip hem de saha müsaade etmedi. Bu şartlarda bu sonuç normal. Önümüzde bir Gençlerbirliği maçı var. Herkes elinden gelen mücadeleyi gösterecek” dedi.

Aydınspor 1923 cephesi
Aydınspor 1923’ün Teknik Direktörü Göksel Özdemir ise güzel bir futbol ortaya koyan futbolcularıyla gurur duyduğunu belirterek, ”Takım olarak kupada zorlu bir rakiple karşılaştık. Hem ligde hem de kupada kulübümüze yakışan bir mücadele göstermeye çalışıyoruz. Bursaspor gibi güçlü bir takım karşısında önemli bir galibiyet aldık. Güzel bir futbol ortaya koyan futbolcularımla gurur duydum. İnşallah izleyenler de beğenmiştir. Mütevazı bir takımız, bu görüntümüzü sürdüreceğiz. Taraftarlarımıza, herkese teşekkür ederim" diye konuştu.



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