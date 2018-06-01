Hareketsizlik sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor

Gelişen teknoloji ile birlikte her şeyi bir komutla yapan makinelerin insanları hareketsizleştirdiğini belirten Uzman Dr. Cavidan Ay, özellikle hareketsiz geçen kış aylarından sonra bahar aylarında eklem ve kas ağrılarını arttırarak sağlık problemlerine yol açtığını belirtti.

Bahar mevsiminde daha sık görülen eklem ve kas ağrılarının sebebinin hareketsiz kalmaktan kaynaklandığını belirten Fizirem Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Cavidan Ay, “Bahar aylarında kas ve iskelet sistemlerinde ağrılar maalesef artıyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri vücuttaki vitamin ve mineral eksikleri. Kışın hareketsiz bir hayatımız olduğu için güneş ışığından da uzağız. Bu yüzden vücuttaki d vitamini düzeyimiz düşüyor. Bu, yaza doğru girerken vücutta azalan diğer mineral eksiklikleri ile beraber birleştiğinde eklem ve kas ağrılarını arttırıyor. Bahar aylarında eklem ve kas ağrıları arttığı gibi kronik yorgunluk sendromu gibi kas iskelet sistemi ağrısı ve ağrılı kas hastalıklarında artış görüyoruz. Bunlar gezici ağrılar. Genelde sabah dinç uyanamama, yaygın eklem ağrıları, tahlillerin normal çıkması, herhangi bir sıkıntı bulunamaması gibi şikayetlerle kendini gösteriyor. Burada yapmamız gereken hekimimizle konuşup değerlere bakılması gerekir. Tiroit hormonumuz, vitamin değerlerimiz vücudumuzdaki mineral düzeyleri tetkik edilir. Bunlarda eksiklik varsa ya da romatolojik bir hastalığı varsa romatizma tahlilleri yapılarak bunun açığa çıkarılması gerekir” diyerek sağlıklı bir yaşam için yılın her mevsimi bolca hareket edilmesini önerdi.

“Eklem ağrılarını romatizmal hastalıklar tetikliyor”

Aydın’ın sık sık değişen havası nedeniyle eklem ağrılarının daha çok yaşandığını belirten Fizirem Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Cavidan Ay, “İltihaplı ve iltihapsız olmak üzere romatizmal hastalıklar ikiye ayrılıyor. Aydın gibi havası sık ve ani değişen yerlerde ısı farklılıkları romatizmayı tetikleyen unsurlardan biri oluyor. Bunun yanında bahara girerken vücutta bir takım toksinler, metabolik artıklar birikiyor. Çeşitli yöntemlerle romatizmal sıkıntılardan hastalarımızı kurtarmaya çalışıyoruz ama sağlıklı bir yaşam için herkese doğal ve dengeli beslenmenin yanında yaşına uygun spor yapmasını ve hareketli olmasını tavsiye ediyoruz” dedi.