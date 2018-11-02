Hasköy'e Büyükşehir eli değdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Nazilli Hasköy Mahallesi'nde kapsamlı bir çevre temizliği gerçekleştirdi.

Büyükşehire bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri yabani ot ve çim biçme çalışmalarının yanı sıra mahalle muhtarından gelen talep doğrultusunda Hasköy Cami'nde ve vatandaşların sıklıkla kullandığı parkta ağaçların yere sarkan, kuruyan ve tehlike arz eden dallarını keserek temizledi. Cami duvarı ve şadırvanda yapılan boya badana işleminin ardından cami bahçesinin her tarafı elden geçirildi.

ASKİ ekiplerinin yaklaşan Kış mevsimi öncesi gerekli tüm önlemleri aldığı Hasköy Mahallesi'nde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli tarafından cadde ve sokaklar süpürüldü. Temizlenen cadde ve sokaklar arazöz aracı eşliğinde tazyikli suyla yıkanarak ter temiz hale getirildi.

Hasköy Mahallesi'nde yapılan çalışmalar vatandaşları memnun etti. Çalışmaları yakından takip eden mahalle sakinleri, bu zamana kadar Hasköy'de böyle kapsamlı bir çalışma görmediklerini dile getirerek yapılan hizmetlerden dolayı başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Hasköy Mahallesi'nde başkan Özlem Çerçioğlu'nun talimatlarıyla yaptırılan düğün salonunun önüne 8 metrelik bayrak direği dikti. Mahalle muhtarı Hüseyin Danacı, Türk Bayrağı'nı vatandaşlarla birlikte göndere çekti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Hasköy Mahallesi'nde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan muhtar Danacı, “ Öncelikle başkan Özlem Çerçioğlu'na ve ekibine mahallem adına teşekkür ederim. Büyükşehir ekipleri oldukça kapsamlı bir çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında istek ve taleplerimiz oldu. Bu istek ve taleplerimize de anında cevap verdiler. Hasköy Camii'nde ve cami önündeki parkta yapılan çalışmadan çok memnun kaldık” dedi.