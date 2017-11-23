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23 Kasım 2017 14:34

Hasköylüler Çanakkale’yi ziyaret etti

Sosyal aktivitelere büyük önem veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çanakkale’ye gitmek isteyen Hasköylülere ulaşım desteği sağladı.

Hasköylüler Çanakkale’yi ziyaret etti

23 Kasım 2017 14:34


Aydın Büyükşehir Belediyesi, kültür hizmetleri kapsamında Nazilli’nin Hasköy Mahallesi’ndeki vatandaşlara ulaşım desteği sağladı. Mahalle muhtarı Hüseyin Danacı ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Çanakkale Şehitler Abidesi ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı görmek isteyen Hasköylülere ücretsiz iki otobüs tahsis edildi.


Conkbayırı, 57. Alay Şehitliği, Seyit Onbaşı Anıtı ve Çanakkale Şehitler Abidesi olmak üzere Gelibolu Yarımadası’ndaki tüm şehitlikleri ziyaret eden Hasköylüler, duygu dolu anlar yaşarken şehitlere dua etti. Tarihi yerleri gezmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar ziyaretler sırasında alışveriş yaparak yakınlarına hediyelik eşyalar aldı ve bol bol fotoğraf çekildi.


Çanakkale’yi görmeyi çok istediklerini ve bu zamana kadar böyle bir imkan bulamadıklarını söyleyen Hatice Esin, “Hiçbir zaman unutmayacağımız tarihi bir gün yaşadık. Bu yüzden Özlem hanıma çok teşekkür ederiz. Vatanımızı korumak için canlarını hiçe sayan Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Ziyaretimizde Şehitlerimize dualar okuduk, Allah onlardan razı olsun” dedi.


Hasköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Danacı ise Çanakkale gezisinin manevi açıdan çok önemli olduğunu belirtti. Ay Yıldızlı bayrağın sonsuza dek dalgalanacığını ifade eden Danacı, “Özlem Çerçioğlu başkanımızın desteğiyle Çanakkale’yi rehberler eşliğinde ziyaret ettik. Burada duygu dolu anlar yaşadık. Özellikle Şehitlik ziyaretlerimizde ülkemizin ne zor şartlar altında düşmandan temizlendiğini daha iyi anladık. Aziz Şehitlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.




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