Hasta yakınından Rektör Bircan’a teşekkür ziyareti

Dr. Cavit Bircan’ı ziyaret etti.

Ziyarette ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde çalışan doktor ve çalışanlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükbaşaran; “Eşim şeker hastasıydı, ayağında bir yara çıktı ve kangrene dönüştü. Üniversitenizin Yara Bakım Ünitesinde Doç. Dr. Bülent Ertuğrul ile tedaviye başladık, kısa sürede sonuç aldık ve eşim iyileşti. Onun adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Büyükbaşaran, Rektör Bircan’a teşekkürlerini sunarak çiçek takdim etti.

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde özellikle Yara Bakım Ünitesinde gerçekleştirilen tedavilerin olumlu sonuçlar vermesinin ve hastaların sağlığına kavuşmasının mutluluk verici olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan ise, eşi aracılığıyla Erol Büyükbaşaran’a geçmiş olsun dileklerini iletti.