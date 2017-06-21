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21 Haziran 2017 10:05

Hasta yakınından Rektör Bircan’a teşekkür ziyareti

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yara Bakım Ünitesinde tedavi gören Erol Büyükbaşaran’ın eşi Aynur Büyükbaşaran, Rektör Prof.

Hasta yakınından Rektör Bircan’a teşekkür ziyareti

21 Haziran 2017 10:05

Dr. Cavit Bircan’ı ziyaret etti.


Ziyarette ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde çalışan doktor ve çalışanlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükbaşaran; “Eşim şeker hastasıydı, ayağında bir yara çıktı ve kangrene dönüştü. Üniversitenizin Yara Bakım Ünitesinde Doç. Dr. Bülent Ertuğrul ile tedaviye başladık, kısa sürede sonuç aldık ve eşim iyileşti. Onun adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Büyükbaşaran, Rektör Bircan’a teşekkürlerini sunarak çiçek takdim etti.


ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde özellikle Yara Bakım Ünitesinde gerçekleştirilen tedavilerin olumlu sonuçlar vermesinin ve hastaların sağlığına kavuşmasının mutluluk verici olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan ise, eşi aracılığıyla Erol Büyükbaşaran’a geçmiş olsun dileklerini iletti.




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