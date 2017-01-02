Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 14:32

Hastane Bahçesi’nde Bomba Alarmı

Hastane Bahçesi’nde Bomba Alarmı

02 Ocak 2017 14:32

Aydın’da gece yarısı hastane bahçesine bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından kolinin boş çıkması herkesi rahatlattı.
Edinilen bilgiye göre; gece yarısı Aydın-İzmir Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir araçtan yol kenarında bulunan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin bahçesine bir adet koli bırakıldığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar etti. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri hastane bahçesindeki şüpheli paketi görünce çevre emniyeti alıp koli üzerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucu koli boş çıktı. Polis gece saat 02:30 sıralarında hastanenin bahçesine şüpheli paketi bırakan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
12
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç