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22 Haziran 2017 14:46

Hastane yöneticileri iftarda buluştu

Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm.

Hastane yöneticileri iftarda buluştu

22 Haziran 2017 14:46

Dr Selma Özcan, Genel Sekreterliğe bağlı tüm sağlık tesisi yöneticileriyle iftarda buluştu.


Kuşadası Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen İftar yemeğine Genel Sekreter Uzm. Dr. Selma Özcan’ın yanısıra İdari Hizmetler Başkanı Op.Dr. Nevzat Önen, Tıbbi Hizmetler Başkanı Op.Dr. Niyazi Kocakaplan, Mali Hizmetler Başkanı Erol Dinçer birliğe bağlı sağlık tesislerinde görev yapan yöneticiler katıldı.


Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uz. Dr. Selma Özcan birlikte bu anlamlı günde iftar açmak, kurum içi ve kurumlar arası dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak için iftar yemeğinde bir araya geldiklerini belirterek Sağlık tesislerinin yöneticileri aracılığı ile hastane personellerinin Ramazan Bayramını tebrik etti.




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