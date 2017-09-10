Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 22:19

Hastanede elektrik kontağından çıkan kıvılcım korkuttu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde güç kaynaklarında bakım yapıldığı sırada elektrik kontağından çıkan kıvılcım ve oluşan duman korkuttu.

Hastanede elektrik kontağından çıkan kıvılcım korkuttu

10 Eylül 2017 22:19


Edinilen bilgiye göre, ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde güç kaynaklarında bakım yapıldığı sırada elektrik kontağından çıkan kıvılcım ile küçük çaplı yangın çıktı. Yangın hemen kontrol altına alınırken, oluşan duman korkuttu. Tedbir amaçlı ameliyathanenin yanında bulunan odadaki hastalar kısa süre yan odalara alındı. Olayda aküleri değiştiren bir kişi ayağından hafif yaralanırken, şahsın ayağında incinme olduğu belirtildi.


ADÜ Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, hastanede herhangi bir tahliye işleminin söz konusu olmadığını ve hastanede rutin hizmetlerin devam ettiğini söyledi.


Olaydan sonra Tıp Fakültesi Hastanesi’ne giderek bilgi alan ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca ise, “Hastanede güç kaynakları bakım yapıldığı sırada kısa devreden kaynaklı bir yangın çıktı. Yangın hemen kontrol altına alınıp söndürüldü. Bu arada dumandan etkilenebileceği ve tedbir amaçlı ameliyathanenin yanında bulunan odadaki hastalar kısa süre yan odalara alındı. Hastanede herhangi bir sıkıntı yok, her şey rutin olarak devam ediyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Açık
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç