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31 Mayıs 2018 16:10

Hastanedeki tatbikat nefes kesti

Aydın Devlet Hastanesi’ndeki Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması tatbikatı aslına uygun olarak yapılınca görüntüler gerçeğini aratmadı.

Hastanedeki tatbikat nefes kesti

31 Mayıs 2018 16:10


Aydın Devlet Hastanesi 2018 yılı HAP tatbikatı oluşturulan senaryo gereği gerçekleştirildi. 60 personel, 30 stajyer öğrenci ve 3 ambulansın katıldığı tatbikatta rol alan personel ve öğrenciler kendilerini rollerine kaptırınca tatbikat gerçekçi oldu. Hastanede bulunan vatandaşlar nefes kesen tatbikatı cep telefonları ile kayıt etmeyi unutmadılar.


Aydın Devlet Hastanesi 2018 Hastane Afet Ve Acil Durum Planlaması Tatbikatları başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği meydana gelen deprem sonrasında hastanenin farklı noktalarında, yangın, hasar ve cihazlarda arızalar oluştu. Hastane başhekimi Uzm. Dr. Refik Kunt tarafından Hastane Acil Eylem Planı çerçevesinde görevli personeller olay yönetim merkezine çağrıldı. Koordinasyon yetkilisi, sivil savunma uzmanı, halkla ilişkiler yetkilisi, tıbbi teknik danışma kurul yetkilisi operasyon, planlama, lojistik ve finans ekipleri hastane afet yöneticisi başkanlığında ilk durum değerlendirmesi yaptı. Gerekenlerin yapılması için talimat verdi. Yaşanan bu durum karşısında hastane içindeki hastalar kısmi olarak tahliye edildi. Dışarıdan hastaneye ambulans ve ayaktan olmak üzere birçok yaralı geldi. Bunun üzerine acil servis triaj alanı kurularak ayakta bakım alanı ve ilave bakım alanı oluşturularak yönetildi.


Tatbikatı başarı ile gerçekleştirdiklerini ifade eden, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Refik Kunt, “60 personel 30 stajyer öğrenci, 3 ambulans, ameliyathane, yoğun bakım, TRSM ve acil servislerin katılımıyla gerçekleştirilen bugünkü tatbikatla olağanüstü bir durumda kendi kendimize yetebilirliğimiz test edilmiştir. Tatbikatın amacını, yaşanabilecek olağan dışı durumlar sonrasında hastanenin kendi kendine yetebilirliğini test etmek, kriz yönetme alışkanlığını pekiştirmek ve personelimizin görev ve sorumluluk bilincini kazanmalarını sağlamak olarak sıralayabiliriz. Birinci derece deprem kuşağında yer alan Aydın’da hastane olarak meydana gelebilecek bir deprem durumunda hazırlıklı olmamız çok önemli. Bu gibi durumlarda güvenliğimiz için her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Hastane yönetimi olarak oldukça başarılı ve öğretici geçen aynı zamanda farkındalık yaratan bu uygulamaları farklı afet senaryoları ile de geliştirmeye devam edeceğiz. Tatbikata katılan personellerimize teşekkür ederiz” dedi.




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