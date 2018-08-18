Hatalı sürücüleri kırmızı düdükle uyaracaklar

Aydın’da trafik polislerinin uygulama noktalarında bayram süresince oluşabilecek kazaları en aza indirmek amacıyla durdurulan araçlardaki çocuklara şapka, tişört, düdük ve broşür dağıtıldı. Çocuklar ve aileleri uygulamaya konulan proje hakkında bilgilendirildi.

Uygulamaya konulan proje ile ilgili bilgiler veren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Ali Gündoğdu, “Kampanyamızın ismi ‘Bu bayramda bende trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük.’ Bu kampanya ile çocuklarımızın aileleri üzerindeki anne babaları üzerindeki olumlu etkilerinden faydalanmak suretiyle, onların seyir halindeyken trafik kural ihlallerini yapmalarını önlemek. Bu vesileyle toplumumuzda farkındalık oluşturmak, trafik bilinci ve kültürü meydana getirmek. Bir aksilik olmazsa bayram süresince ve okullar açılıncaya kadar bu kampanyamızı şehrimizin her yerinde uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

Kırmızı düdüğe Aydınlı şoförlerden destek

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan kırmızı düdük projesinin çok güzel bir uygulama olduğunu ifade eden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Bakanlığımızın b u uygulamasını Aydınlı şoförler olarak bizde destekliyoruz. Özellikle bayram tatilleri boyunca her yıl trafik kazalarında bir çok vatandaşımız hayatını kaybediyor. Trafik kazlarını en aza indirebilmek için bizde oda olarak gerekli eğitimleri ve çalışmaları sürdürüyoruz. Uygulamaya konulan kırmızı düdük projesi ile çocuklarımız velilerini ve araçtaki sürücüleri hata yaptıklarında uyaracaklar. Aydınlı şoförler olarak projeyi destekliyoruz” diye konuştu.