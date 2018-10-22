Hava kirliliği, anne karnındaki bebeği bile olumsuz etkiliyor

Aydın Liva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kadriye Uğurlu, Dünyada hava kirliliğinin sağlık etkilerine dair yapılan araştırmaların sonuçlarına göre çocukların anne karnında bile kötü hava koşullarından olumsuz etkilendiğini söyledi.

Son zamanlarda gıdada yaşanan sıkıntı kadar sağlıklı havanın da sıkıntı olmaya başladığını belirten Ege Liva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kadriye Uğurlu, “Çin'de yapılan pek çok araştırmada, gebelik süresince fosil yakıtlardan kaynaklanan hava kirliliğine maruz kalan annelerin çocuklarında zeka düzeylerinin daha düşük olduğu saptanmıştır. Başka bir araştırmaya göre; Londra'da yaşayan, sigara içmeyen ve sezaryenle doğumu planlanan beş gebe kadının doğum sonrasında plasentaları elektron mikroskobuyla incelenmiş ve hücrelerin bir kısmında ince karbon partikülleri olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar, solunan havadaki kirletici maddelerin akciğerler yoluyla plasentaya girdiğini gösteriyor. Plasentayı etkileyen bu partiküllerin anne karnındaki bebekler üzerinde doğrudan etkilerinin olması kaçınılmaz. Bu nedenle anne adayları hamilelikleri süresince doğru ve dengeli ve doğal beslenmenin yanında soludukları havayı dikkat emelidir. Mümkün olduğunca havası temiz ortamlarda bulunmaya gayret etmelidir” dedi.

Türk Nöroloji Derneği üyelerince yapılan araştırma sonuçlarına da değinen Uzman Dr. Kadriye Uğurlu, “Ülkemizde de hava kirliliğinin insan yaşamını anne karnından itibaren etkilemeye başladığını ve bu olumsuz etkilerin sadece dolaşım ve solunum sistemlerinde değil, sinir sistemi üzerinde de görülmüştür. Kirli hava anne karnındaki bebeğin gelişim ve büyümesini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle karbon monoksit (CO), kükürt dioksit (SO2) ve partikül madde (PM) gibi hava kirleticilerin yoğun olduğu yer ve zamanlarda anne adayları daha duyarlı olmalıdır” diyerek gebe kadınların hava kalitesi uyarılarını takip etmesini ve günlük yaşantısını buna göre düzenlemesini istedi.