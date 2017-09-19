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19 Eylül 2017 14:27

Hava sıcaklıkları mevsim normallerine düşüyor

Aydın’da son iki haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normallerine düşeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerine düşüyor

19 Eylül 2017 14:27


Türkiye, meteorolojinin yaptığı tahminler doğrultusunda geçtiğimiz iki hafta boyunca sıcak ve yağışsız hava dalgasının etkisi altında kaldı. Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti.


Yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarında yarın da önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ege Bölgesi genelinde mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. 21 Eylül 2017 Perşembe günü sıcaklığın bölge hissedilir oranda 6 ila 10 derece azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.


Aynı zamanda 21 Eylül 2017 Perşembe günü Kuzey Ege kıyılarında sıcaklık azalmasıyla birlikte başlayacak yerel sağanak yağışların 22 Eylül 2017 Cuma günü bölgenin kuzeyinde yer alan Çanakkale ve Balıkesir il geneli ile İzmir ve Manisa’nın kuzeyinde görülmesi bekleniyor.




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