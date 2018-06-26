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26 Haziran 2018 14:44

Havuz temizleme cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

Kuşadası’nda aynı tatil köyünde çalışan iki kişi arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı.

Havuz temizleme cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

26 Haziran 2018 14:44

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından bıçak çeken tatil köyü çalışanı, mesai arkadaşını öldürdü. İfadesi alınan zanlı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Karaova’daki bir tatil köyünde çalışan 21 yaşındaki B.D. ile 65 yaşındaki Mehmet Muammer Üstünel arasında otelin havuzunun temizlenmesi yüzünden 15 gün önce tartışma çıktı. Barıştırılan iki mesai arkadaşı akşamüzeri temizlik konusunda tekrar tartışmaya başladı. Tatil köyünün içinde meydana gelen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kendisine ağır hakaretler edildiğini ileri süren B.D. mesai arkadaşı Mehmet Muammer Üstünel’i sırtından ve göğsünden bıçakladı. Tatil Köyü’ne gelen sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Üstünel hayatını kaybetti.


Bu arada, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen B.D. olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde mesai arkadaşının kendisine hakaret ve küfür ettiğini ileri süren B.D., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.




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