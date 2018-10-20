“Hayalimdeki Çin” adlı resim sergisinin açılışı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti ve Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı (UBİKAV) işbirliğiyle ‘Hayalimdeki Çin' adlı resim yarışması sergisinin açılış töreni gerçekleştirildi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmada Aydın'daki Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğrencisi Ümmü Altınsoy, çizdiği resimle yarışmada birinci oldu. Altınsoy'un birinci olduğu yarışmanın resim sergisi Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi'nde yapıldı.

Sosyal projeleri önemsediklerini ve öğrencileri yarışmalara katılmaları konusunda teşvik ettiklerini belirten Okul Müdürü Cihan Başer, “Bu resim yarışmasının sergisi ilk kez Ankara'da dışında Aydın'da yapabiliyor. Böyle bir serginin açılışının okulumuzun ev sahipliği yapmasından dolayı gururlu ve mutluyuz” dedi.

Sergi açılışının Aydın'da yapılmasından dolayı mutlu olduklarını belirten UBİKAV Başkanı Okay, serginin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türk kültürünün temelinde Çin olduğunu kaydeden İl Müdürü Çandıroğlu, “Tarih itibariyle yakın ilişkilerimizin olduğu Çin'in kültürünü öğrencilerimizin böyle bir yarışmayla müşahede etmeleri çok önemli. Öğrencilerimizi ve okulumuzu başarılarından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Büyükelçi Yu Hongyang'a ülke olarak incir ve zeytinyağı tüketmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ise “Türkiye ile Çin arasında ilişkiler çok eski zamanlara dayanıyor. Çin'in tarihi eserleri kendi ülkemiz dışında en çok Türkiye'de bulunuyor. Bu durumda İpek Yolu'nda her iki devletin yaptığı ticaret sonucu ortaya çıktı. Böyle bir resim yarışmasının sergisi için geldiğim Aydın'da gösteriden ilgiden dolayı çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılışını gerçekleştirdikleri sergide bulunan resimleri inceledi.

Serginin açılış törenine Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, UBİKAV Başkanı Prof. Dr. Bülent Okay, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, S.S 133 No'lu Aydın Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, öğretmen ve öğrenciler katıldı.