Hayata Smaç projesinde öğrencilerin ilk deniz keyfi

Buharkent Kaymakamlığı, Buharkent Belediyesi ve Zorlu Enerji Grubu işbirliği ile dezavantajlı çocuk ve gençlerin farklı kültürel, sosyal ve sportif aktivitelerle topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılabilmeleri için başlatılan proje kapsamındaki öğrenciler ilk kez denizle buluşturuldu.

Projenin koordine ekibi ile birlikte Pamukkale üniversitesi öğretim elemanlarından Doç. Dr. Zekeriya Çelik öncülüğünde ilk defa denizle tanışan öğrenciler tekne turu ile de doyasıya eğlendiler. Proje ve faaliyetler hakkında bir açıklama yapan Doç. Dr. Zekeriya Çelik, “Dezavantajlı çocuk ve gençlerin farklı kültürel, sosyal ve sportif aktivitelerle topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılabilmeleri için başlatılan proje güzel ve olumlu aşamalardan geçerek JCI Culture Genç Liderler ve Girişimciler Derneğinin düzenlediği yarışmada 2016 yılında Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinden ‘Sağlıklı Bireyler’ ve ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’ ilkelerini karşılaması dolayısıyla Uluslararası kurumsal sosyal sorumluluk ödülü almış olan proje dur durak dinlemeden faaliyetlerini devam ettirmektedir. Haftanın iki günü basketbol eğitimini almaya devam eden öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda anket sonucu belirlenen etkinliklerden birisi de tekne turu olmasından dolayı Marmaris gezisi planlandı. Bu sayede gençler temiz hava, deniz ve tekne turunun tadını çıkarıp deneyimlerine bir yenisini daha eklemiş oldular. Birkaç öğrenci dışında hayatlarında ilk defa tekne turuna katılan öğrencilerimizin oldukça heyecanlı oldukları görüldü” dedi.

“En güzel sahil kentlerinden biri; Marmaris”

Marmaris’in gezilip görülecek en güzel sahil kentlerinden birisi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Zekeriya Çelik, “Marmaris büyük bir sahil kenti olup çevresinde çok sayıda gezilecek ve görülecek yer bulunmakta. Bu güzel kenti bir günlük bir gezi ile keşfetmek tamamen imkânsız. Tüm güzellikleri eşliğinde muhteşem koylarında verilen molalarda yeme içme de dahil olmak üzere gençlerimiz yüzmenin tadını çıkarıp doyasıya eğlendiler. Akşam dönüşünde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde verilen yemekten sonra gençlerimiz mutlu bir şekilde Buharkent’e geri döndüler. Bu proje sayesinde ilk kez denizle tanışan öğrencilerimiz oldu. Projenin gençlerimizin hayatına olumlu şekilde yansıması bizleri çok mutlu ediyor” dedi.