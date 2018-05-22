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22 Mayıs 2018 09:49

Hayatı kolaylaştıran teknolojik cihazlar fıtık ediyor

Teknolojinin gelişmesi ile insanların bir düğme ile her şeyi halletmesinin pek çok kişide hareketsizliğe bağlı rahatsızlıkları doğurduğu belirtildi.

Hayatı kolaylaştıran teknolojik cihazlar fıtık ediyor

22 Mayıs 2018 09:49

Özellikle insanların ellerinden düşürmediği, cep telefonu, televizyon kumandası ve başından ayrılmadığı televizyon ve bilgisayarların hareketli çağlarını yaşaması gereken gençleri bile fıtık ettiği belirtildi.


Aydın Fizirem Fizik Tedavi Merkezi hekimlerinden Uzman Dr. Cavidan Ay, teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanoğlunun hareketsiz yaşamının sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini belirtti. Bugün cep telefonları, bilgisayar gibi aletlerin meydana getirdiği kolaylıkların kişilerde bazı sağlık sorunlarına da neden olmaya başladığını kaydeden Fizirem Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Cavidan Ay, “Sabit olarak baktığımız bu cihazlar özellikle boyun bölgemizde fıtığa neden olabilmektedir. Boyun fıtığı, omurlar arasındaki disklerde bulunan jel benzeri sıvının diskin şeklini değiştirmesi ya da disk içinden dışarı çıkmasıdır. Disklerin bir bölümü veya disk içinde bulunan sıvı omurların arasından çıktığında, çevrede bulunan sinirlere baskı yaparlar. Bu baskı sonucu boyun tutulması ya da şiddetli ağrılar olabilmektedir. İlerleyen boyun fıtığı, sinirler üzerindeki basıncı arttırdığın da, el ve kollarda uyuşma, karıncalanma ve güç kaybı görülebilir. Maalesef son zamanlarda bu yönde şikayetler giderek artıyor. Çocukların bile ellerindeki dijital aletlerle saatlerce hiç hareket etmeden cihaz başında durmaları sağlık için iyi bir geleceğin habercisi değil. Bu nedenle teknoloji bağımlılığından bir an önce kurtulmalıyız” dedi.


Sanal alemin insanları gerçek alemden kopardığı gibi oluşturduğu hareketsizlik nedeniyle sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini ifade eden Uzman Dr. Ay, “Maalesef çocuklar gerçek oyuncakları bile unutmaya başladı. Beşikteki bebekten 70 yaşındaki nineye dedeye kadar hızla teknoloji bağımlısı bir toplum olma yolunda ilerliyoruz. Hem sağlık hem de sosyal sıkıntılarımız büyümeden teknoloji bağımlılığından kurtulmalıyız” diyerek herkesi dijital cihazları bilinçli kullanmaya davet etti.




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