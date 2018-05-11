“Hayatı paylaşmak için engel yok” buluşması Çine’de gerçekleşti

Engelli gençlerin 1 günlük temsili askerlik hizmetlerinin öncesinde kına gecesi de düzenlenen salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’yle Çine Belediyesi’nin ortak düzenlediği etkinliğe katılım yoğundu. Kına gecesinde engelli vatandaşlarımızı yalnız bırakmayan Çineliler salonu tıklım tıklım doldurdu. Geceye Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, 6 Nokta Körler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, büyükşehir belediyesi meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Temsili askerlik hizmetinin yapacak olan engelli gençlerin anneleri gecede duygu dolu anlar yaşarken engelli gençler ise mutluluklarını belirtti.

Çete Ayşe Halk Oyunları Ekibi ve küçük çocuklardan oluşan grubun "eğitim küçük yaşta başlar" düşüncesiyle engelli vatandaşlara destek olmak için geceye özel hazırladıkları koreografi büyük beğeni topladı ve alkış aldı.

Geceye katılanlar tarafından Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı ellerde bayraklarla hep bir ağızdan söyleyerek sembolik vatani hizmetlerini yapacak olan gençlere destek oldular. Geceye katılan vatandaşlar, engelli vatandaşlarla dayanışmak ve farkındalık yaratmak için Engelliler Haftası’nda bir haftaya yayılan program düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.