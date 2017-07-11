Haydar Karcı, Kavaklıdere’ye müdür oldu

Karcı için veda programı düzenleyen Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, veda töreninde yaptığı açılamada, “Şubat 2005’ten beri Nazilli Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan İşletme Müdür Yardımcımız Haydar Karcı’yı Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğü görevini yürütmek üzere Bölge Müdürümüz Mehmet Çelik, Bölge Müdür Yardımcımız Ümit Portakal, İP Şube Müdürümüz Önder Sermet ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte yeni görevine başlattık. Kendisine, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne yaptığı hizmetler için teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz” dedi.

Nazilli’den ayrıldığı için üzgün olduğunu ifade eden Muğla Kavaklıdere Orman İşletme Müdürü Haydar Karcı, “12 yıldan fazla görev yaptığım Nazilli işletmesinde çalışmış ve çalışmakta olan tüm personele en içten sevgilerimi, saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Nazilli’den ayrılmış olabilirim ancak Nazilli işletmesi ve çalışanları daima gönlümde olacaktır. Anılarımı paylaştığım güzel dostlar, çalışma arkadaşlarım, ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim köylü vatandaşlarımız ve Nazilli’mizin Efe yürekli güzel insanlarını asla unutmayacağım” dedi.