Hayko Cepkin Didim’de hayranlarını mest etti

koy halk plajında Hayko Cepkin konseri düzenledi.

Didim Belediyesince bu yıl yeni bir çehreye kavuşan 3. koy halk plajının tanıtımı, Aydın Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Hayko Cepkin konseri ile gerçekleştirildi. 3. koy’da gerçekleşen ücretsiz halk konserine Didimliler ve tatilciler büyük ilgi gösterdi. Türk Rock müziğinin güçlü seslerinden olan Hayko Cepkin söylediği parçalarıyla özellikle alanı dolduran gençleri coşturdu. Konserin açılış parçalarının ardından sahneye çıkan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Hayko Cepkin’e çiçek verip, teşekkür etti. Başkan Atabay bu yıl 3. koy’un çehresini değiştirdiklerini belirterek, bu tür çalışmaları diğer koylarda da yapacaklarını belirterek, konserin düzenlenmesinden emeği geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ve ekibine teşekkür etti.

Yaklaşık 1,5 saat sahne alan Hayko Cepkin şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.