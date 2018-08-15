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15 Ağustos 2018 16:22

Hayko Cepkin Kuşadası’nda evlendi

Şarkıcı Hayko Cepkin, 15 yıldır görüştüğü Aslı Kula ile hayatını birleştirdi.

Hayko Cepkin Kuşadası’nda evlendi

15 Ağustos 2018 16:22


Hayko Cepkin, sosyal medya hesabı üzerinden “15 yıllık birlikteliğimizi ailemizin ve dostlarımızın katılımı ile taçlandırdık. Çok güldük çok eğlendik. Mutluluğumuza ortak olan herkese sonsuz teşekkürler” mesajı ile evlendiğini duyurdu. İstanbul’dan bıktığını söyleyip Kuşadası’na yerleşen ve Şirince’de doğa içerisinde bir restoranın işletmeciliğini yapan Hayko Cepkin’in Kuşadası’ndaki nikah törenine ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Basın mensuplarının davet edilmediği nikah töreniyle ilgili görüntü ve fotoğrafları Hayko Cepkin sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.




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