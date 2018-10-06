Hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Söke ilçesinden çalınan büyükbaş hayvan jandarma tarafından kısa sürede bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ediinlen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Suç Araştırma Timlerince, Söke ilçesi Kisir Mahallesinde ikamet eden A. T. isimli şahsa ait bir adet büyükbaş hayvanın çalınması olayı ile ilgili yapılan çok yönlü araştırma sonucunda hayvanın Özbaşı Mahallesinde bir çiftlikte olduğu tespit edildi. Hayvan sahibi tarafından teşhis edilmesine müteakip sahibine teslim edildi.

Büyükbaş hayvanı çalan şüphelilerin yakalanması i.in titiz ve özverili bir operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, şüpheliler E.B., T. P. ve M. Ç'yi araç içerisinde yakaladı. Araçta yapılan aramada bir adet bong düzeneği ve 0,28 gram kristal olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.