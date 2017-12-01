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01 Aralık 2017 17:26

Hayvanlar sahibine, hırsız da cezaevine teslim edildi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde bir ahırdan büyükbaş hayvan çalıp, Aftyon Başmakçı’da satan bir zanlı jandarmanın titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Hayvanlar sahibine, hırsız da cezaevine teslim edildi

01 Aralık 2017 17:26

Çalıntı hayvanlar Afyon Başmakçı’dan getirilerek Aydın Bozdoğan’daki sahibine teslim edilirken gözaltına alınan sabıkalı hayvan hırsızı ise cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Bozdoğan İlçe Jandarma Asayiş Timlerince, Bozdoğan Kazandere Mahallesinde T.R.Ö isimli şahsa ait ahırdan 3 adet büyükbaş hayvan çalınması üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde hayvan hırsızlığı suçundan soruşturması olan B.K isimli şüphelinin çaldığı hayvanları otomobille götürerek Afyon’un Başmakçı ilçesinde Ö.S. isimli şahsa sattığı tespit edildi. Çalınan üç buzağı Ö.S.’ye ait ahırda bulunarak sahibine teslim edilirken, şüpheli B.K. yakalanarak sevk edildiği Bozdoğan Adli makamlarınca tutuklanarak Nazilli cezaevine teslim edildi.




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