Hayvanseverler büyükşehrin barınaklarında buluşuyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun evcil hayvan almak isteyen vatandaşlara yaptığı "satın almayın, sahiplenin" çağrısına kulak veren vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin barınaklarına gelerek hayvan sahiplenmeye devam ediyor.

Şimdiye kadar binlerce hayvanın bakımını üstlenip bunların yüzlercesini sahiplendiren Büyükşehir Belediyesi'nin barınakları, hem hayvanlara sıcak bir yuva buluyor hem de vatandaşların yeni birer arkadaş edinmelerini sağlıyor.

Sokağa terk edilmiş hayvanlar Büyükşehir Belediyesi'nin Didim, Kuşadası ve Efeler'deki barınaklarında misafir edilip tedavileri, aşıları ve bakımları özenle yapılıyor. Barınaklara gelen vatandaşlara da gereken bilgilendirmeler veteriner hekimler tarafından veriliyor.

Efeler'deki barınağı ziyaret eden Meryem Kırbaş da, buradan köpek sahiplenen vatandaşlardan bir tanesi. Sahiplendiği köpeğin ve kendisinin çok mutlu olduğunu, söyleyen Kırbaş, hayvan satın almayı uygun bulmadığı için Büyükşehir Belediyesi'nin barınağından köpeğini sahiplendiğini belirtti.

10 yaşından bu yana hayvanlarla iç içe olduğunu ve hayvan baktığını söyleyen Kırbaş "Barınaktaki hayvanların bizlere ihtiyacı var. Hayvanseverler olarak satın olmak yerine Özlem Başkanımızın da çağrında bulunduğu gibi barınaklardan sahiplenmeliyiz" diye konuştu.

Bir hayvansever olarak sağladığı farkındalıktan dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Kırbaş "Satın alma, sahiplen" kampanyasının çok yerinde olduğunu belirtti. Kırbaş, "Daha önce bir köpek sahiplenmek istemiştim ama olmamıştı. Bu kampanyayla birlikte barınağa gidip bir köpek sahiplendim. Barınaklardaki hayvanlar sahiplerinin yanında daha mutlu olacaklardır" diye konuştu.

“Barınaklarımıza davetlisiniz”

Barınaklardan hayvan sahiplenen vatandaşlara teşekkür eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise evinde, bahçesinde hayvan bakmak isteyen vatandaşları hayvan satın almak yerine Büyükşehir Belediyesi'nin barınaklarına davet etti.

Tüm vatandaşları ve çocukları Büyükşehir Belediyesi'nin barınaklarına beklediklerini söyleyen Başkan Çerçioğlu "Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızla sıcak bir yuva arayan hayvanlarımızı buluşturuyoruz. Biz onlara çok iyi bakıyoruz, fakat barınaklarımızdaki hayvanlarımızın en büyük ihtiyacı sıcak birer yuva. Şimdiye kadar binlerce hayvanı sahiplendirdik, vatandaşlarımıza birer arkadaş kazandırdık. Sahiplendirme çağrımıza uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.