Hayvanseverlerden Büyükşehir Belediyesine teşekkür

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Satın alma, sahiplen" kampanyasıyla bir ay içerisinde 62 sahipsiz hayvana yeni yuva bulundu.

Hayvanlara evlerini açan vatandaşlara teşekkür eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hayvanseverlerin barınaklardan hayvan sahiplenmesi çağrısını yineledi.

2018 yılı genelinde ise barınaklarda yaşayan toplam 450 hayvana yeni yuva bulundu. Diğer taraftan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin barınaklarındaki hayvanların bakımları ve kısırlaştırma işlemleri de veteriner hekimlerin kontrolünde bakıcılar tarafından titizlikle yapılıyor. Sadece ekim ayı içerisinde 223 sahipsiz hayvana kısırlaştırma işleme yapılırken, yıl boyunca kısırlaştırılan hayvan sayısı 1.140'a ulaştı.

Barınaklardaki hayvanlara evlerini açan vatandaşlar ise "Satın alma, sahiplen"

kampanyasıyla kendilerinin birer arkadaş edinmelerini sağlayan ve sahipsiz hayvanlara karşı duyarlılık oluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.

Hayvanseverlerden barınaklara ziyaret

Diğer taraftan Kuşadası'nda yaşayan yerli ve yabancı hayvanseverler Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağını ziyaret ederek barınaklardaki hayvanlarla ilgili bilgi alıp ortak çalışma yapmak istediklerini belirttiler. Hayvanlara çok daha iyi koşullar sunabilmek için görüşlerini de paylaşan hayvanseverler, sokak hayvanlarını kucaklayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Hayvansever-Büyükşehir işbirliği

Kuşadası'ndaki barınağı ziyaret eden Kuşadası Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ayten Gersusuz, Animal Rescue Kuşadası (Kuşadası Hayvan Kurtarma Derneği) Başkanı Ann Kennedy, dernek üyeleri ve gönüllü hayvanseverler, hayvanlara sağlanan koşullar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler. Hayvanseverler, barınakta görevli veteriner hekimlerle görüşüp barınaktaki ve sokaklardaki sahipsiz hayvanlara daha iyi koşullar sağlamak için işbirliği yapmak istediklerini belirttiler. Barınaklardaki veterinerler de Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hayvanseverlerle ortak çalışmalara her zaman hazır olduğunu ifade etti.