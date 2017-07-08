Helyum gazı patlamasında 5 araç yandı, 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak civarında balon şişirilmek için kullanılan bir barakada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İçeride bulunan helyum gazının peşpeşe iki kere patlamasının ardından yangın yol kenarında park halindeki araçlara sıçradı. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında park halinde 5 araç yandı, ikisi tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında aracını söndürmeye çalışan Mehmet Çulha isimli bir kişi de yaralandı. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Çulha tedavi altına alındı.