‘Hemşeri Hukuku' ile başlayan soruşturma Ağır Cezaya taşındı

Aydın'ın Sultanhisar Belediyesinin önceki dönem Belediye Başkanı Ertegün Ünal, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Hemşehri Hukukunu düzenleyen 13.maddesine dayanarak “Belediyeyi 975 bin 125 TL zarara uğrattığı gerekçesi ile mevcut Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya hakkında suç duyurusunda bulundu. Dosyayı inceleyip kapatan Mülkiye Müfettişleri darbe girişiminden sonra FETÖ'den KHK ile meslekten ihraç edilince yeniden incelenen dosyada yaklasik bir milyonluk kamu zararı tespit edilince olay Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı

Daha önce zimmet, baldızının belediyeye olan kira borçlarını sildiği gerekçesi ve imar konularında çeşitli soruşturmalar geçiren Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya şimdi de ‘İhaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma' suçlarını işlediği gerekçesi ile mahkemelik oldu.

Konuyla ilgili hazırladığı dosyalarla birlikte basın açıklaması yapan Sultanhisar Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Ertegün Ünal, “Mevcut başkan Osman Yıldırımkaya Sultanhisar Belediyesi'ne ait Atça'daki akaryakıt tesislerini ihaleye fesat karıştırmak suretiyle 665 bin 750 TL kıyak geçmiştir. Aynı istasyondaki belediyenin geriye dönük 415 bin TL ecrimisil alacağı da düşürülerek sadece 105 bin 625 TL tahsil edilmiş maalesef Sultanhisar Belediyesi sadece buradaki tesislerden 975 bin 125 TL zarara uğratılmıştır” dedi.

Konuyla ilgili davayı 5393 Sayılı Belediye Kanununun ‘Hemşehri Hukukunu' düzenleyen 13. Maddesine dayanarak açtığını belirten eski Başkan Ertegün Ünal, “Yasa ‘ Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır” der. Bu bağlamda, Osman Yıldırımkaya'nın Sultanhisar Belediyesine sadece Atça'daki akaryakıt istasyonundan toplam 975.125.00 TL oluşan ‘Kamu Zararına' sebep olunduğundan dolayı hemşerilerimi de bilgilendirmek istedim” dedi.

“Daha önce denetim yapan müfettişler FETÖ'cü oldukları için meslekten ihraç edildi”

Oluşan kamu zararı nedeniyle bir vatandaş olarak da uzun zamandır mücadele verdiğini şikayeti gereği daha önce soruşturma yapıp dosyayı kapatan İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin FETO üyesi olmaları nedeniyle KHK ile meslekten ihraç edildiğini belirten Ertegün Ünal, ilçede ciddi bir kamu zararı olduğunu belirtti.

“Ecrimisil bedeli 20 bin lira olan tesisin kirası 12 bin 500 TL'ye düşürüldü”.

Belediye Encümeni tarafından, daha önce tesisler için aylık ecrimisil kira bedeli 20 bin TL belirlenen tesislere 03 Aralık 2014 tarihinde alınan 177 sayılı yeni bir kararla aylık ecrimisil kira bedeli 12 bin 500 TL'ye düşürülmesinin de düşündürücü olduğunu ifade eden Ertegün Ünal, “Osman Yıldırımkaya'nın kamu zararına sebep olunduğu somut deliller ile açıkça ortadadır. Bu konularla ilgili olarak 2015 yılında tarafımdan İçişleri Bakanlığına suç duyurusunda bulunulmuş ise de Mülkiye müfettişler tarafından yeterli inceleme yapılmadan olay kapatılmak suretiyle şüpheliler hakkında ‘Soruşturma İzni Verilmemesi“ kararı verilmiştir. Dosya kapatan İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri 15 Temmuz FETO/PDY Silahlı terör örgütünün hain darbe girişimi sonrası FETÖ üyesi oldukları belirlenince KHK ile meslekten atılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığının dosya hakkında bilirkişi incelemesi istemesi üzerine Sayıştay bilirkişilerince yapılan değerlendirme sonucu dosya kapsamındaki işlemlerde görevi kötüye kullanmak, ihaleye fesat karıştırmak suçlarının işlendiğine dair bilirkişi raporu düzenlendiği ve Soruşturma Savcısı tarafından hazırlanan İddianame ile Osman Yıldırımkaya ve Belediye Meclis üyeleri hakkında Nazilli 1.Asliye Ceza Mahkemesinde 2018/693 Esas dosya numarasıyla dava açılmıştır” dedi.