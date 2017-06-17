Hentbol Türkiye Şampiyonası Aydın’da tamamlandı

Türkiye Hentbol Federasyonu’nun 2017 faaliyet takviminde yer alan Genç Bayanlar Hentbol Türkiye Şampiyonası’na İzmir Ata Spor Kulübü, İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Sivas Belediye Spor Kulübü, Eskişehir Hentbol Spor Kulübü, Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü, Kastamonu Artsam Koleji Spor Kulübü, Kastamonu Belediye Spor Kulübü, Antalya Murat Paşa Spor Kulübü ve Trabzon Yalı Spor Kulübü takımları katıldı.

Şampiyon Muratpaşa Belediye

Genç Bayanlar Hentbol Türkiye Şampiyonası finalinde Eskişehir Hentbol Spor Kulübü takımı ile Antalya Muratpaşa Belediye Spor Kulübü takımı karşı karıya geldi. Nefes kesen final maçında Antalya Muratpaşa Belediye Spor Kulübü rakibi Eskişehir Hentbol Spor Kulübü’nü 32 - 25 ‘lik skorla mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Eskişehir Hentbol Spor Kulübü Türkiye ise Türkiye 2’ncilik kupasının sahibi oldu.

Türkiye 3’üncülüğü için karşılaşan Kastamonu Artsam Koleji Spor Kulübü, Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü’nü 32 - 22 mağlup ederek kupayı evine götürdü.

Genç Bayanlar Hentbol Türkiye Şampiyonası final maçını izleyen Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker ve Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan şampiyon olan Antalya Muratpaşa Belediye Spor Kulübü takımının kupasını ve madalyalarını takdim etti. İl Müdürü Bekir Çeker ve ASKF Başkanı Hasip Arıkan dereceye giren tüm takımları tebrik etti ve başarılar diledi.

Şampiyonada 2.’nci olan Eskişehir Hentbol Spor Kulübü takımının kupasını ve madalyalarını Aydın Hentbol İl Temsilcisi Mehmet Aydın ve Türkiye 3’üncüsü olan Kastamonu Artsam Koleji Spor Kulübü’nün kupa ve madalyasını Türkiye Hentbol Federasyonu Gözlemcisi Recai Gülhan tarafından takdim edildi.