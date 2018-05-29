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29 Mayıs 2018 15:46

Hentbol Türkiye Yarı Finalleri Kuşadası’nda tamamlandı

Türkiye Hentbol Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet takviminde yer alan Küçükler Kız – Erkek Hentbol Türkiye Yarı Final Müsabakaları Kuşadası Spor Salonunda tamamlandı.

Hentbol Türkiye Yarı Finalleri Kuşadası’nda tamamlandı

29 Mayıs 2018 15:46


Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Kuşadası Spor Salonunda 26 – 28 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyona kızlarda ve erkeklerde 4’er takım olmak üzere toplam 8 takım katıldı.


Kızlarda; Denizli Sarayköy Gençlik Spor Kulübü, Manisa Turgutlu Belediye Spor Kulübü, Muğla Yalıkavak Spor Kulübü ve İstanbul Sahil Gençlik Spor Kulübü takımları mücadele etti. Erkeklerde ise; Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü, Muğla Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, İzmir Çovak Gençlik Spor Kulübü ve İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü takımları Türkiye Şampiyonluğuna çıkabilmek için kıyasıya mücadele etti.


Dört gün boyunca Kuşadası Spor Salonunda gerçekleşen yarı final müsabakalarının ardından kızlar kategorisinde 1’inci İstanbul Sahil Gençlik Spor Kulübü, 2’nci Muğla Yalıkavak Spor Kulübü ve 3’üncü Denizli Sarayköy Spor Kulübü oldu.


Erkekler kategorisinde ise 1’inci İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 2’nci Muğla Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve 3’üncü İzmir Çovak Gençlik ve Spor Kulübü oldu.


Küçükler Kız – Erkek Hentbol Yarı Final Müsabakalarında ilk üç dereceyi elde eden kız ve erkek takımları Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandılar.


Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, yarı final müsabakalarında derece elde eden takımları tebrik etti ve Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi.




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