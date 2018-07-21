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21 Temmuz 2018 12:45

Her taraf yandı, kimse keyfini bozmadı

Aydın’ın Didim ilçesinde yasak yerde yakılan piknik ateşe yangına neden oldu.

Her taraf yandı, kimse keyfini bozmadı

21 Temmuz 2018 12:45

Piknikçiler, yaktıkları ateş yangına sebep olunca yangını söndürmek yerine bölgeden kaçarken, itfaiye ve orman yangını söndürme ekipleri yangını söndürmek için uzun süre mücadele etti. Polis yasak yerde piknik ateşi yakıp kaçanların yakalanması için çalışma başlattı. Denizde serinleyen vatandaşların birkaç metre ileride çıkan yangına karşı duyarsızlıkları dikkat çekti. Kimse keyfini bozup yangını söndürmek için uğraşmadı.


Didim Akköy’e denize gelen vatandaşların deniz kenarından piknik yapmak için yaktıkları ateş yangına neden oldu. Deniz kenarında yakılan ocaktan çıkan kıvılcımlar çevredeki otları tutuşturunca sahil kenarındaki zeytinlik ve makilik alan bir anda alevler arasında kaldı. Ateşi yakanlar bir anda ortalıktan kaybolurken, itfaiye ve orman yangını söndürme ekipleri yangına müdahale etti. Makilik alanın yanında çok sayıda zeytin ağacının yandığı yangını yasak bölgede ateş yakan tatilcilerin çıkardığını belirten bölge sakinleri, “Ateş yaktılar, görüp ilgili birimlere telefonla arayarak şikayette bulunduk. Ancak görevliler gelinceye yangın çıktı” diye konuştular.


Olaydan sonra bölgeye gelen polis ekipleri, yasak bölgede ateş yakarak yangına sebebiyet verip olaydan sonra kıyafetlerini bile bırakıp kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.




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