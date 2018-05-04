Hıdırellez coşkusu Pınarbaşı’nda yaşanacak

Gün boyu sürecek etkinliklerle vatandaşlar hem eğlenerek hem de eğlenceli yarışmalarda birbirleriyle yarışarak bahara merhaba diyecek.

6 Mayıs Pazar günü saat 14.00’de Karadeniz halk oyunları gösterisiyle başlayacak olan etkinlikler Çete Ayşe Ekibi halk oyunları gösterisiyle sürecek. Alanda ailelerin katılacağı birbirinden eğlenceli yarışmalarla sürecek etkinlikler Zumba gösterisiyle devam edecek. Daha sonra ise Aydın Büyükşehir Konservatuvarı Ödüllü Şarkı Yarışması düzenlenecek. Yarışmayı kazananları ise sürpriz ödüller bekliyor olacak.

Bahara Hıdırellez etkinliğiyle merhaba diyeceklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Bizleri bir araya getiren kültürel değerlerimizin en önemlilerinden olan Hıdırellez’i vatandaşlarımızla birlikte kutlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı baharın coşkusunu yaşayacağımız Pınarbaşı Mesire Alanı’na bekliyoruz" diyerek vatandaşları Hıdırellez’i kutlamaya çağırdı.