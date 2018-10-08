Hırsızın rahatlığı kameralara yansıdı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 8 ayrı hırsızlık olayına karışan 25 yaşındaki A.Y polis ekipleri tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde farklı tarihlerde gerçekleşen 8 hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Hırsızlıkların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Görüntülerde rahat tavırları ile dikkat çeken hırsızın değişik adreslerden inşaat malzemesi, televizyon ve çeşitli malzemeler çaldığı belirlendi. A.Y. Osman Yozgatlı mahallesindeki evine yapılan baskında gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.