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13 Eylül 2017 09:49

Hırsızlar üreticinin uykusunu kaçırdı

Aydının milli ürünü incir son zamlarla birlikte altından kıymetli oldu.

Hırsızlar üreticinin uykusunu kaçırdı

13 Eylül 2017 09:49

İncirin fiyatı 25 TL’ye ulaşınca hırsızlar incir bahçelerine ve sergilere dadandı. Bir zamanlar sadece domuzlara karşı nöbet tutup tedbir alan köylüler, şimdi domuzlardan daha tehlikeli hale gelen hırsızlara karşı nöbet tutmaya başladı. Birçok yörede çiftçiler hırsızlık olayları nedeniyle nöbetleşe uyumaya başladı.


Aydın İncirliova, Germencik, Nazilli ve Köşk civarında yaşanan incir hırsızlığı olaylarının ardından, aynı mevkide arazisi bulunan çiftçiler kendi aralarında nöbet sistemi oluşturdu. Çiftçiler yabancı gördükleri kişi ve araçları takibe alırken, cep telefonlarının da yaygın olarak kullanılması sayesinde sürekli jandarma ile irtibat halinde oluyor.


“Yakaladıkları 4 hırsızı jandarmaya teslim ettiler”


Köşk İlçesine bağlı Karatepe Mahallesi’nde gece yarısı durumundan şüphelendikleri bir araç ve içerisindeki ikisi bayan 4 kişiyi takibe alan köylüler şahısları Kösealanı civarında bir çiftçinin sergisinden incir çalarken yakaladılar. Yakalanan kişilerden 3’ünün başka bir ilçeden, 4. Kişinin ise hırsızlarla iş birliği yapan köylü olduğu öğrenildi. Köylüler gece yarısı yakaladıkları hırsızlık zanlılarını jandarmaya teslim etti. Gözaltına alınan şahısların sorgusunun devam ettiği bildirildi.




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