Hırsızların gezinti keyfi hastanede bitti

Aydın'da gece yarısı motosikletle şehir gezintisine çıkan iki kafadar, kaza yaptı. Olay yerinden uzaklaşmak isteyen ancak ayağa kalkacak halleri kalmayan iki şahsın, gece gezintilerini çalıntı motosikletle yaptıkları ortaya çıktı.

Kaza saat 02:40 sıralarında Egemenlik Bulvarı üzeri Soğukkuyu mevkinde meydana geldi. Bir motosiklet üzerindeki iki kişinin hızla seyrederken dengesini kaybedip feci şekilde düştüğünü gören çevre sakinleri durumu polis ve 112 ekiplerine ihbar etti. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre, kaza yapan şahıslar motoru bırakıp önce bölgeden uzaklaşmak istediler. Ancak yürüyecek halleri kalmayınca ambulansla hastaneye kaldırıldılar.

Kazaya müdahale eden polis ekipleri, hastaneye kaldırılan gençlerin kullandığı motosiklet üzerinde yaptığı incelemede motosiklet çalıntı çıktı. Polis bunun üzerine soruşturma başlatırken, tedaviden sonra gençlerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Çalıntı olduğu belirlenen motosiklet sahibine teslim edilmek üzere yediemin parkına çekildi.