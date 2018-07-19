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19 Temmuz 2018 12:54

Hırsızlık şüphelisi 2 kadın mobese kamerasına takıldı

Kuşadası’nda bir evden gerçekleştirilen hırsızlık olayının şüphelileri, mobese kameraların incelenmesi sonucu yakalandı.

Hırsızlık şüphelisi 2 kadın mobese kamerasına takıldı

19 Temmuz 2018 12:54

Gözaltına alınan biri hamile iki kadın, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.


Edinilen bilgiye göre; 13 Temmuz 2018 tarihinde Kuşadası Türkmen Mahallesi’nde bir evde meydana gelen hırsızlık olayının ardından Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri binaya giriş ve çıkış kameraları ile mobese kameralarını incelemeye aldı. Polisin incelemesi sonucu, binaya girerken 2 kadının başlarına şapka takarak yüzlerini gizledikleri ve kadınlardan bir tanesinin hamile olduğu, diğer kadının gözlük taktığı ve ayağının aksak olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda kameradaki şahısların kimlik bilgilerine ulaşan polis ekipleri, kadınların 28 yaşındaki Y.G ve 22.G, olduğu belirleyerek, her iki şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerden Y.G nin üzerinden olay günü taktığı şapka, K.G nin üzerinde ise olay tarihinde takmış olduğu gözlük çıkarken, Y.G nin 25 adet , K.G nin ise 12 adet evden hırsızlık kaydı olduğu belirlendi. İfadelerinin alınmasının ardından mahkemeye çıkarılan her iki hırsızlık şüphelisi de tutuklanarak cezaevine konuldu.




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