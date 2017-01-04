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04 Ocak 2017 10:06

Hocaların hocası Prof. Dr. Mustafa Yılman Başak Koleji’ne konuk oldu

Hocaların hocası Prof. Dr. Mustafa Yılman Başak Koleji’ne konuk oldu

04 Ocak 2017 10:06

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültes’inde yüzlerce öğretmen yetiştiren Prof. Dr. Mustafa Yılman, Aydın Özel Başak Koleji ailesiyle bir araya geldi.
“Eğitim Bilimine Giriş”, “Sınıf Yönetimi” ve “Türkiye’de Öğretmen Eğitiminin Temelleri” gibi onlarca kitaba imza atan ve de Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yüzlerce öğretmen yetiştiren Prof. Dr. Mustafa Yılman, Aydın Özel Başak Koleji öğretmen, öğrenci ve velilerine vereceği seminerler öncesinde okula ön ziyarette bulundu. Prof. Dr. Yılman ziyaretinde Tales Matematik Müzesi’nde, Bilim Parkı ve Montessori Çocuk Akademisinde de incelemeler yaptı.
Aydın’ın yetiştirdiği değerlerden olan Yılman, Başak Koleji’nde Sınıfta istenilmeyen davranışlar ve bunlarla baş etme yöntemleri, Etkili öğretmen ve öğretme sürecinde öğretmenlerin dili kullanma becerisi, Çocuk ve ergen ruh sağlığı, Öğretmen, öğrenci, veli ilişkileri, Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi ve Etkili zaman yönetimi başlıkları altına bir seminer verecek



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