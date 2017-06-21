Hollanda ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, turizmdeki fırsatlar ve yatırım olanakları, ve tarım konularının görüşüldüğü ziyarete, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi Bölümünden Rory Nuijens, Mustafa Başaran ve Arife Karaosmanoğlu; Hollanda İzmir Konsolosluğu Ekonomi Bölümünden Faruk Uçar, Mehtap Yıldız Nuijens ve Hollanda Ankara Konsolosluğu Ekonomi Bölümünden Jeroen Kelderhuis, Milan Bernhard, Jacob Hendrik, Uğur Işın, Müge Yazgan, ve Derya Kaplan katıldılar.

Venti Hotel Luxury Genel Müdürü Mert Özsoy tarafından organize edilen ziyarette söz alan Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi Bölümünden Rory Nuijens; Kuşadası’ndaki yatırım olanakları, iki ülke arasında turizmin geliştirilmesi çalışmaları ve Kuşadası’nın ekonomik ve ticari hayatı hakkında ve genel konularda bilgi almak üzere Kuşadası’na geldiklerini, edindikleri bilgileri Hollanda’daki yatırımcılarla paylaşacaklarını ifade etti.

Katılımcıların yönelttiği soruları cevaplayan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, turizmin Kuşadası için çok önemli olduğunu vurgulayarak katılımcılara Kuşadası’nın ekonomik ve ticari hayatı, yatırım fırsatları ve turizm konularında bilgiler verdi. Özellikle son 6-7 yılda ülkemize gelen Hollandalı ziyaretçilerde azalma olduğunu, bunun yeniden artırılması için çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizen Akdoğan, bu anlamda tanıtımın ve pazarlamanın önemine de vurgu yaptı ve Kuşadası’nda yaşayan pek çok Hollandalı olduğunu, ülkemize ve Kuşadası’na gelen Hollandalı turist sayısındaki azalmanın temel nedeninin politik olduğunu söyledi ve iki ülke halkları arasında hiçbir zaman bir problem olmadığını ifade etti.

Kuşadası Ticaret Odası olarak Hollanda’nın en büyük turizm fuarı olan Utrecht Turizm Fuarına geçtiğimiz yıllarda katıldıklarını belirten Serdar Akdoğan; Thomas Cook’a göre, Türkiye’nin turizmde fiyat ve kalite oranı olarak çok iyi bir konumda olduğunu ve ülkemize gelen misafirlerin, kaliteli hizmeti ucuza aldıklarını söyledi.

Diğer taraftan, tarımın Hollanda ekonomisi için önemine de değinen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası’nın belirli bölgelerinde ve özellikle Selçuk, Ödemiş, Söke, Aydın gibi yakın çevresinde çok verimli tarım arazilerinin olduğunu ve kaliteli tarım ürünleri elde edildiğini belirtti.

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi Bölümünden Rory Nuijens ise, iki ülkenin şirketleri arasında işbirliği networkü kurulabileceğini ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, söz konusu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Samimi ve sıcak bir ortamda yapılan görüşmenin sonunda Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tarafından Hollandalı heyete Kuşadası Prestij kitabı ve Kuşadası İllüstrasyon Haritası, Hollandalı heyetten de Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan’a “Hollanda ile Türkiye: 400 Yıllık Politik, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İlişkiler” konulu kitap hediye edildi.