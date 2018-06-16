Hollanda’lı Diane, Türkiye’de organik tarım yapıyor

Hollanda’da 15 yıldan bu yana çiftçilikle uğraşan Rauf ve veteriner eşi Diane Öküzcü, 2016 yılında Türkiye’ye gelerek Aydın’ın Efeler ilçesinde satın aldıkları 3,5 dönüm bahçede organik tarım yaparak elde ettikleri doğal ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor. Bahçelerinde fasulye’den börülceye, salatalıktan kabağa birçok ürün yetiştiren Öküzcü çifti, tavuk çiftliklerinden topladıkları yumurtaları da satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Eşi Diane’nin veteriner olduğunu belirten Rauf Öküzcü, geçimlerini oluşturdukları bu bahçeden sağladıklarını, eşi Diane’nin organik tarım konusunda çok titiz ve kuralcı olduğunu, onun desteği ile organik tarımı tam anlamıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

“Sertifikalı yerli tohum kullanıyoruz”

Hollanda’da da yaklaşık 15 sene kaldığını ve bu süre içerisinde tarımla uğraştığını ifade eden Öküzcü, “Hollanda’nın tarımda dünya üçüncüsü olması, toprak bakımından Konya kadar bir yüzölçümüne sahip olmasından dolayı, bunu kendime sindiremedim. Bunu kendi ülkemizde niye yapamıyoruz diye düşündüm. Organik uygulamaları burada niye yapamıyoruz dedim. Veteriner olan eşimle beraber buraya geldik. Bahçemizi aldık. Bu bahçemize organik ürünler yerleştiriyoruz. Enerji için güneş enerjisinden faydalanmak istiyoruz. Burada tavuklarımız var, doğal ortamda tavuk yetiştiriyoruz, yumurtalarımızı alıyoruz. Ayrıca İspanya, Hollanda ve buradaki dağ köylerinden topladığımız GDO’suz sertifikalı yerli tohumlar var, onları solucan gübresi ile yetiştiriyoruz” dedi.

“Hollanda’daki metotları burada uyguluyorum”

Hollandalı Veteriner Diane Öküzcü ise 2 sene önce Türkiye’ye geldiklerini ve burada 2 oğlu ve eşi ile mutlu bir hayat sürdürdüğünü belirterek, “Bahçemizde çalışıyorum, burası çok güzel. Hollanda’daki kullanılan metotları, teknolojiyi ve orada öğrendiklerimi burada nasıl daha verimli bir şekilde kullanabileceğimizi planlayıp, onların uygulamasını yapıyoruz” diye konuştu.