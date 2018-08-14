Horsunlu’nun çehresi değişecek

Başkan Çerçioğlu ve ekibi bu kez de Kuyucak İlçesi Horsunlu Mahallesi’nde 35 bin metrekarelik kanalizasyon şebeke bağlantı çalışmalarının tamamlanmasının ardından parke taşı döşemesine başlandı. Uzun bir süredir yol sorunu yaşayan vatandaşlar,” Yıllarca her gelen bu çalışmaların sözünü verdi ama başlayan olmadı. Allah Özlem Başkandan razı olsun” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatı ile başlayan ve kendisinin de yakından takip ettiği ve sürekli bilgi aldığı Kuyucak İlçesi Horsunlu Mahallesi’nin sorunları bir bir çözülüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekiplerince Horsunlu Mahallesi’ne 35 bin metrekarelik alanda şebeke bağlantısı yapılarak kanalizasyon sorununa son nokta konuldu. Bu çalışmanın tamamlanmasının ardından mahallenin bir diğer isteği olan yol yapım hizmetine başlandı. ASKİ ekiplerinden sonra çalışmaları devralan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Horsunlu Mahallesi’nde parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak Okullar Caddesi’nin sıcak asfalt çalışmalarına başlanacak.

Yapılan çalışmaları yakından takip eden Horsunlu Mahallesi Muhtar Azası Funda Balcıoğlu, Özlem Başkan’ın hizmetlerinden çok memnun olduklarını dile getirdi. Balcıoğlu, “Toplam 35 bin metrekare kanalizasyon şebeke bağlantısı yapıldı. Diğer yollarda ise parke çalışmaları başladı. Okullar caddesine de sıcak asfalt yapılacak. Başkanımızdan ne istediysek sözünü verdi, ekipleri de hemen yerine getirdi. Allah ondan razı olsun.” dedi.

Horsunlu Mahallesi sakinleri yapılan çalışmalardan oldukça memnun. Mahallenin çok önemli bir sorununu daha çözüme kavuşturulduğunu ifade eden vatandaşlar, “Özlem Başkan’dan talep ettik sağ olsun hemen ekiplerine talimat verdi ve çalışmalara başlandı. Gerçekten çok hızlı bir şekilde çalışmaları sürdürdüler. Kanalizasyon çalışmaları bitti şimdi de parke taşı döşenmeye başlandı. Allah razı olsun ekipler çok titiz ve temiz çalışıyor. Yıllarca her gelen bize bu çalışmaların sözünü verdi ama başlayan olmadı. Allah özlem Başkandan razı olsun. O söz verdi ve hemen bitirdi. İnsanlar ölür gider ama geride bıraktıkları eserler kalır. Yıllar sonra bile Özlem Başkan’ın bu çalışmaları hatırlanacak. Onunla gurur duyuyoruz” dediler.