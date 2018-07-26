HSK Kararnamesi Söke Adliyesi’nde de tayin fırtınası oluşturdu

Söke Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Foça Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Dr. Ali Öztürk getirildi. Erzurum Başsavcılığı’na atanan Burhan Bölükbaşı, 2016 yılından bu yana Söke’de görev yapıyordu.

Diğer taraftan Söke Adliyesinde bazı hakim ve savcıların da görev yeri değişiklikleri yapıldı.

Söke’de görev yapan Hakim S. Öner Öztürk Didim Hakimliğine, Hakim Ebru Duman Ekici Kocaeli Hakimliğine, Hakim Merve Ayvaz Oltu Ağır Ceza Mahkemesi’ne atandı.

Foça Hakimi Zeynep Öztürk Söke Hakimliğine, Gercüş Hakimi Cihangir Kösem Söke Hakimliğine, Beytülşebap Hakimi Burcu Adiman Söke Hakimliğine, Mazgirt Hakimi Havva Taşkıngül Söke Hakimliğine atandı.

Söke Cumhuriyet Savcısı Serkan Köse Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Söke Cumhuriyet Savcısı İlker Şancı Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Pülümür Cumhuriyet Savcısı Burak Ersungur Söke Cumhuriyet Savcılığına atanırken; Söke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kemalettin Taşkın ise Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği görevine atandı.

HSK 2018 kararnamesi ile 3 Bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti.