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11 Ocak 2017 13:02

Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı 2016’da rekor kırdı

Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı 2016’da rekor kırdı

11 Ocak 2017 13:02

Türkiye, 2016 yılında ihracatta yatay bir seyir izlerken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyeleri 2016 yılını rekor ihracat artışıyla geride bıraktı.

2015 yılında 286 milyon dolar ihracat yapan Egeli hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatçıları, 2016 yılında ihracatlarını yüzde 31 arttırarak 374 milyon 641 bin dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Libya’ya ihracatta yüzde 235, Hindistan’a ihracatta yüzde 88, Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracatta ise yüzde 49’luk yükselişe imza attı. İhracat yapılan ülke sayısı ise 140 oldu.

Bitkisel yağ ihracatı 172 milyon dolara ulaştı
Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihracatında 172 milyon dolarlık payı bitkisel yağ ihracatı alırken bitkisel yağ ihracatı 2015 yılına göre yüzde 26 artış gösterdi. İkinci sırayı 69.5 milyon dolarlık dış satımla yağlı tohumlar ihracatı alırken, yağlı tohumların ihracatı 2015 yılına göre yüzde 61 rekor artış gerçekleştirdi.
Egeli ihracatçılar 2016 yılında 75 ülkeye 37.8 milyon dolarlık baharat ihraç ederken, baharat ihracatı 2015 yılına göre yüzde 43 yükseldi. Baharat ihracatını isi 20 milyon dolar ile hububat ürünleri ihracatı takip etti. Hububat ürünlerinin ihracat artış oranı ise yüzde 24 oldu.

İhracatta Hindistan ilk sırada, Libya ve Suriye takipçi
Ege Bölgesi’nden yapılan hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatında Hindistan 49 milyon 26 bin dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, Hindistan’a yapılan ihracat bir önceki yıla göre yüzde 88 artış gösterdi. Hindistan’ı 39 milyon 494 dolarlık dışsatımla Libya izlerken, Libya’ya ihracat 2015 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 236 yükseldi. Üçüncü sırada 35 milyon 83 bin dolarlık ihracatla Suriye yer alırken, bu ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İsrail, Suudi Arabistan, Japonya, Hollanda ve Lübnan’a yapılan ihracat izledi.

Ürünlerdeki kalite ve yüksek rekolte ihracatta rekor getirdi
2016 yılında birçok üründe rekoltelerin son yılların en üst seviyesinde gerçekleştiğine işaret eden Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Moiz Hemsi, rekoltenin yüksek ve kaliteli olmasının ihracat rakamlarına rekor olarak yansıdığını, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından “Uluslararası Bakliyat Yılı” ilan edildiği 2016 yılında Türkiye’nin ihracatının yatay seyir izlediği süreçte yüzde 31’lik ihracat artışının kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını kaydetti.
2017 yılında mevcudu korursak başarı
Ekonomistlerin 2017 yılında talebin daha düşük olacağına ilişkin öngörülerde bulunduğunu hatırlatan Hemsi, “2017 yılında ihracatımızda önemli bir artış olmasını beklemiyoruz. 2016 yılındaki ihracat rakamımızı koruyabilmeyi bile başarı olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

Bitkisel yağ ihracatında Libya, Yağlı tohumlarda Hindistan, baharatta ABD ilk sırada
Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nce 2016 yılında yapılan bitkisel yağ ihracatında Libya 38 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, Libya’yı 35 milyon dolar ile Suriye, 10.4 milyon dolar ile İsrail izledi.
Yağlı tohumlar ihracatında Hindistan 45 milyon dolar ile açık ara öndeyken, Japonya’ya 9.6 milyon dolar, Cezayir’e ise 3 milyon dolarlık yağlı tohumlar ihracatı gerçekleşti. Baharat ihracatında Amerika Birleşik Devletleri 9.6 milyon dolar ile birinci, Bangladeş 5.6 milyon dolar ile ikinci ve Almanya 4.2 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı.



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