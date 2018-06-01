Hurdadan enerji elde ettiler

Nazilli Atatürk Anadolu Lisesi bahçesinde geleneksel hale getirilerek bu yıl dördüncüsü düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’na Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün başta olmak üzere ilçedeki okul müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Akgün ve beraberindekiler stantları tek tek gezerek danışman öğretmen ve öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. Fuarın en dikkat çeken projesi olan ve hurda malzemelerden elde edilen güneş enerjili sıcak su sistemi büyük ilgi gördü.

24 danışman öğretmen ve 48 öğrenciyle 24 bilimsel proje hazırladıklarını ifade eden Nazilli Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Adem Uzan, "Geleneksel hale getirdiğimiz TÜBİTAK Bilim Fuarını bir kez daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bilim adamları ve mucitlerin yetişmesi için bu tür fuarlara devam edeceğiz. Bu fuarlar öğrencilerimize ışık oluyor" dedi.

Hurdadan enerji çıktı

Fuarda sergilenen hurda malzemelerden elde edilen sistemle güneş enerjisi kullanarak ısıtmada kullanılan kaloriferlerde kömür yerine bu sistemden elde edilen sıcak suyun takviye olarak kullanılmasını amaçlayan proje büyük ilgi gördü. Proje Danışmanı Fizik Öğretmeni Murat Özbellek, projeyi hazırlayan öğrenciler Oğulcan Saymaz ve Yaşar Dıra ile birlikte davetlilere sunum yaptılar. Fizik Öğretmeni Murat Özbellek, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Projenin amacı, Güneş Enerjisinden sıcak su elde edip, kalorifer benzeri gibi yerlerdeki sıcak su ihtiyacını gidermek. Daha bir çevreci enerji elde etmek adına hurda araba radyatörü kullandık. Kullandığımız malzemeler hep geri dönüşüm malzemeleridir. Hurdacılardan topladığımız malzemeleri öğrencilerimiz elden geçirerek proje ekipmanlarını hazırladı. Elde ettiğimiz enerjisini güneşten alan sistemle sıcak suya takviye olarak kullanabileceğimiz bir proje geliştirmiş olduk. Kaloriferlerde kömür yerine ucuz maliyetli bu sistemden elde edilen sıcak su kullanılabilir” dedi.

Fuarda ayrıca organik ürünlerle elde edilen ve bağışıklık sistemine destek olan fermente gıdaların bulunduğu organik turşu standı da büyük ilgi gördü. Antibiyotik kullanımını en aza indirerek bağışıklık sistemini güçlendiren Türk Mutfağının ürünlerinin tanıtımı da yapıldı. Fuarda ayrıca öğrenciler tarafından yıl boyunca yapılan yağlı boya, sulu boya ve karakalem resimler de sergilendi.