Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde burnu bile kanamadan kurtulurken, otomobili görenler sürücüyü ayakta görünce gözlerine inanamadı.

Kaza sabah saatlerinde Aydın-İzmir otobanı Germencik yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli’den İzmir’e gitmek için yola çıkan Yasin Köteklioğlu yönetimindeki otomobilin sol ön lastiği seyir halindeyken patladı. Lastiği patlayan otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil önce önünde seyreden tıra arkadan çarptı, ardından bariyere çarparak durabildi.

Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil servis ve AKS 110 kurtarma ekiplerini arayıp yardım istedi. 36 yaşındaki sürücü Yasin Köteklioğlu metal yığınına dönen araçtan hafif sıyrıklarla çıktı. Emniyet kemeri sayesinde kazayı hafif atlattığını belirten Yasin Köteklioğlu, kontrol amacıyla hastaneye kaldırılırdı. Köteklioğlu, otomobile binen herkesin mutlaka emniyet kemerini takarak seyretmesini tavsiye etti.