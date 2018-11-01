İbramaki Sanat Galerisi'nde ‘Zeytin' konulu fotoğraf sergisi

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, 3-4 Kasım tarihlerinde Kervansaray'da gerçekleşecek olan Kuşadası Zeytin Festivali kapsamında Zeytin Dostu Derneği tarafından düzenlenen “Fotoğraf Karelerinde Ölümsüz Anılar” isimli bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.

Ulusal ve uluslararası alanda zeytin ile ilgili olarak düzenlenen yarışmalarda dereceye giren fotoğrafların yer aldığı sergi açılışa katılan sanatseverler tarafından beğeniyle karşılandı. Sergi, 9 Kasım tarihine kadar İbramaki Sanat Galerisi'nde görülebilecek.