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03 Mayıs 2018 12:11

İbramaki’de piyano ve fagot konseri

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi muhteşem bir müzik dinletisine daha ev sahipliği yaptı.

İbramaki’de piyano ve fagot konseri

03 Mayıs 2018 12:11


Piyanoda Elena Yusupova ,fagotta ise Anton Trofimov’un yer aldığı Piyano ve Fagot Konserine Kuşadalı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdi.


“İbramaki Sanat Galerisi Konserleri” kapsamında düzenlenen konsere çok sayıda Kuşadalı sanatseverle beraber Yaşar Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Usta da katıldı. Konserde Yusupova ve Trofimov tarafından seslendirilen, derlemesi Doç. Dr. Usta’ya ait E’geo ve Sarı Gelin isimli eserler salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.




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