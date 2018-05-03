İbramaki’de piyano ve fagot konseri

Piyanoda Elena Yusupova ,fagotta ise Anton Trofimov’un yer aldığı Piyano ve Fagot Konserine Kuşadalı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdi.

“İbramaki Sanat Galerisi Konserleri” kapsamında düzenlenen konsere çok sayıda Kuşadalı sanatseverle beraber Yaşar Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Usta da katıldı. Konserde Yusupova ve Trofimov tarafından seslendirilen, derlemesi Doç. Dr. Usta’ya ait E’geo ve Sarı Gelin isimli eserler salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.