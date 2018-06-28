İçmeler Koyu 1 Temmuz’da açılıyor

Kum plajına sahip olması nedeniyle milli parkın en çok ilgi gören noktalarından biri olan İçmeler Koyu’nun 1 Temmuz Pazar günü yeniden yaya girişlerine açılacağı duyuruldu.

Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Park Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Milli Parkımızın kum plaja sahip tek koyu İçmeler 01 Temmuz 2018 Pazar günü yaya girişlerine açılıyor. Ziyaretçilerimizin araçlarını Milli Park dışına park ederek ya da Toplu Taşıma Araçlarını kullanarak giriş yapmalarını rica ediyoruz. Araçları ile giriş yapan ziyaretçilerimiz diğer 3 koya yönlendirilecek, İçmeler koyu girişine yada ana yol üzerine park edilmesi Jandarma Trafik ekiplerince engellenecektir. Yapılan uygulama ziyaretçilerimizin daha temiz, gürültüsüz ve nezih bir ortamda zaman geçirmelerini sağlamak içindir. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz “ denildi.