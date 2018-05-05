İçmeler Koyu ziyarete kapatıldı

İçmeler Koyu’ndaki bakım çalışmaları 15 Haziran tarihine kadar sürecek ve koy bayram tatilinden itibaren tekrar ziyarete açılacak.

Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Park Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Milli Parkımızda ziyaretçilerimizin daha nezih,rahat ve sağlıklı bir ortamda dinlenmeleri ve vakit geçirmeleri amacıyla yapılan bakım ve düzenleme çalışmaları sebebiyle İçmeler Koyu 15 Haziran 2018 tarihine kadar kapalı kalacaktır. Bu süreçte ziyaretçilerimizin diğer 3 koyumuzu tercih etmelerini rica ediyoruz. Vatandaşlarımızı ve tatilcilerimizi bayramda İçmeler Koyu’na bekliyoruz “ denildi.