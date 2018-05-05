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05 Mayıs 2018 12:52

İçmeler Koyu ziyarete kapatıldı

Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası’na bağlı Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın İçmeler Koyu bakım çalışması nedeniyle ziyarete kapatıldı.

İçmeler Koyu ziyarete kapatıldı

05 Mayıs 2018 12:52

İçmeler Koyu’ndaki bakım çalışmaları 15 Haziran tarihine kadar sürecek ve koy bayram tatilinden itibaren tekrar ziyarete açılacak.


Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Park Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Milli Parkımızda ziyaretçilerimizin daha nezih,rahat ve sağlıklı bir ortamda dinlenmeleri ve vakit geçirmeleri amacıyla yapılan bakım ve düzenleme çalışmaları sebebiyle İçmeler Koyu 15 Haziran 2018 tarihine kadar kapalı kalacaktır. Bu süreçte ziyaretçilerimizin diğer 3 koyumuzu tercih etmelerini rica ediyoruz. Vatandaşlarımızı ve tatilcilerimizi bayramda İçmeler Koyu’na bekliyoruz “ denildi.




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