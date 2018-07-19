Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 12:55

İdil Biret, 26 Temmuz’da Kuşadalılarla buluşacak

Kuşadası, bir kez daha dünyaca ünlü piyanist İdil Biret’i ağırlayacak.

İdil Biret, 26 Temmuz’da Kuşadalılarla buluşacak

19 Temmuz 2018 12:55

Kuşadası Belediyesi’nin davetlisi olarak ilçeye gelecek olan ünlü piyanist, üçüncü kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ile birlikte 26 Temmuz’da ücretsiz bir konser verecek.


Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerle 2016 ve 2017 yıllarında ilçeye gelen ve büyük bir ilgi ile karşılaşan dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, bir kez daha Kuşadalı sanatseverlerle buluşacak. 26 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’da Kuşadası AVM Alışveriş ve Yaşam Merkezi Amfi Tiyatro’da düzenlenecek olan konserde, Biret’e Şef Hakkı Öztürk yönetimdeki Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası eşlik edecek.


Müzikseverlerin büyük bir heyecanla beklediği konserde Biret, Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ile birlikte Wolfgang Amadeus Mozart’ın B Flat Majör Piyano Konçertosu No: 27 ile Edward Elgar’ın Serenade for Strings eserlerini seslendirecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç