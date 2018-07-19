İdil Biret, 26 Temmuz’da Kuşadalılarla buluşacak

Kuşadası Belediyesi’nin davetlisi olarak ilçeye gelecek olan ünlü piyanist, üçüncü kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ile birlikte 26 Temmuz’da ücretsiz bir konser verecek.

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerle 2016 ve 2017 yıllarında ilçeye gelen ve büyük bir ilgi ile karşılaşan dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, bir kez daha Kuşadalı sanatseverlerle buluşacak. 26 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’da Kuşadası AVM Alışveriş ve Yaşam Merkezi Amfi Tiyatro’da düzenlenecek olan konserde, Biret’e Şef Hakkı Öztürk yönetimdeki Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası eşlik edecek.

Müzikseverlerin büyük bir heyecanla beklediği konserde Biret, Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ile birlikte Wolfgang Amadeus Mozart’ın B Flat Majör Piyano Konçertosu No: 27 ile Edward Elgar’ın Serenade for Strings eserlerini seslendirecek.